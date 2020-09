Gravina: “Rinnovo per Mancini? Ci incontreremo. Noi siamo disponibili”

ULTIME NOTIZIE – Ecco un estratto dell’intervista che Gabriele Gravina ha rilasciato ai microfoni di Radio Rai.

In particolare, qui vi proponiamo la risposta che il Presidente della FIGC ha dato su Roberto Mancini. Gravina, a proposito del rinnovo di Macini ha dichiarato: “Il progetto che Roberto sta portando avanti è di medio-lungo termine. I contratti vanno firmati in due, noi siamo disponibili e credo che anche lui non abbia perplessità, manifesta il suo entusiasmo in maniera discreta. Ho parlato pubblicamente per far capire la nostra progettualità. L’eventuale accordo sarà frutto di un incontro tra me e lo stesso Mancini”.

