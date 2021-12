Gravina: “Report si fonda su dati falsi. Caso Suarez verso l’archiviazione”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso il suo pensiero in merito alle ultime indagini condotte da Report e sul caso Suarez

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato degli ultimi attacchi compiuti da 'Report' e ha parlato del 'caso Suarez' che vede coinvolta la Juventus. Queste le sue parole pronunciante al Museo Fifa di Zurigo per onorare la memoria di Paolo Rossi, riportate da 'gazzetta.it'. "Report? Attacchi ingiusti, noi conosciamo lo stato dell'arte, alcuni attacchi sono fondati su dati falsi. La giustizia ha i suoi tempi. Non è vero che la Procura non si è pronunciata. Su Suarez si è valutato e si è giunti a una decisione. Mi sembra di capire che per la prima parte di quell'inchiesta, con gli atti finora trasmessi dalla Procura, non ci siano stati elementi per procedere: si va verso l'archiviazione. C'è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti: aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti".