Gravina: “Messias al Milan? Una favola del calcio” | Calcio News

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sul canale Youtube di Carlo Pellegatti ha parlato di Junior Messias, attaccante del Milan

Sui nuovi stadi: "Il calcio deve puntare sui settori giovanili e sugli impianti. Lo stadio è fondamentale. Vanno via i campioni, ma io non sono preoccupato perché per ogni campionato straniero che va via, arriva un italiano che emerge. Le preoccupazioni potranno esserci se non dovessimo investire sui settori giovanili".