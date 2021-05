Gravina: “Juve fuori dalla Serie A per la SuperLega? Ci sono delle regole”

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, vuole comunque fare da mediatore con la UEFA "per il bene del calcio italiano e della Juventus"

“Il muro contro muro non fa bene al mondo dello sport e potrebbe non fare bene ad alcuni club. Il mio auspicio è che in tempi brevissimi, anche nel giro di qualche ora, possa esserci una soluzione positiva a questa continua lotta fra UEFA, FIFA e alcuni club”, ha proseguito Gravina. Ma sono previste ulteriori sanzioni per la Juventus dalla FIGC qualora non venga sanata questa controversia sulla SuperLega?