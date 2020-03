ULTIME NEWS – Come riportato da Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina non ha escluso la sospensione del campionato in caso di calciatore positivo al Coronavirus. “In caso di calciatore positivo non possiamo escludere la sospensione del campionato”, ha dichiarato il numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Intanto, ecco fino a quando è prevista la disputa delle partite a porte chiuse>>>

