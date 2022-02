Gravina: “Chiediamo subito il 100% della capienza senza passare al 75%”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al tema della riapertura totale degli stadi italiani

Intervenuto alla fine del consiglio federale, Gabriele Gravina ha parlato della capienza degli stadi italiani al 75%. Queste le dichiarazioni del presidente della FIGC: "Noi chiediamo subito il 100% di capienza degli stadi senza passare per il 75% a fine febbraio. Fra 75 e 100 cambia poco, abbiamo rivolto questo appello al ministro della salute Roberto Speranza e al Cts. Abbiamo allegato nella nostra richiesta anche alcune informazioni che riguarda il fatto che diverse persone si sono vaccinate proprio per andare allo stadio. I ristori? Non li chiederò più perché è mortificante sentirmi dire sempre no. Noi vogliamo che il calcio sia trattato come tutti gli altri settori, per esempio sulla tutela del diritto d'autore in linea con tutti gli altri Paesi. Ogni anno vengono raccolti per le scommesse sportive dai 13 ai 15 miliardi".