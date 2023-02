Gomis: “Maignan e Onana sono la dimostrazione della fine dei pregiudizi”

Intervistato da La Provincia di Como, al suo rientro in Italia per accasarsi proprio nel club lariano, Alfred Gomis ha parlato della fine dei pregiudizi nel Bel Paese. A suo modo di vedere questa è rappresentata dalla scelta di mettere Mike Maignan e André Onana come portieri titolari rispettivamente di Milan e Inter . Di seguito le sue parole.

Le parole di Alfred Gomis su Mike Maignan e André Onana

"Sono andato via dall’Italia perché non mi sentivo apprezzato sino in fondo. Ho giocato in Champions League in Francia, ma qui ho ritrovato un calcio migliorato: quando sono andato via io, a nessuno sarebbe venuto in mente di affidare il ruolo del portiere a un numero 1 africano. Sono tornato e mi ritrovo con due squadroni come Milan ed Inter con portieri neri, Maignan e Onana. Vuol dire che i pregiudizi sono finiti. Mi ricordo quando ero ragazzo che si diceva: ‘Un portiere nero? E perché? Impossibile".