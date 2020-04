Gomez svela a Vieri: “All’Atalanta abbiamo il nuovo Messi”

NEWS CALCIO – Il Papu Gomez, trequartista dell’Atalanta, nella diretta Instagram con Bobo Vieri, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sulla sua squadra e sul momento che stiamo vivendo. Gomez, inoltre, ha svelato di avere in casa il nuovo Messi: “Nella partita del giovedì tra Primavera prima squadra io mi incazzo: dobbiamo steccarli, non vediamo la palla! Traoré ha 17 anni, io ti dico che sembra Messi. A volte i nostri difensori non riescono a prenderlo. A volte ci chiediamo da dove arrivino, sono sempre forti, è pazzesco”.

Sul mercato: “Cristante, Mancini, Kessié, Gagliardini, Conti, Petagna, l’Atalanta continua a vendere anche chi fa bene, per l’economia del club. Io sono qui da 6 anni, Masiello era qui da tanto, Freuler e de Roon anche, la colonna vertebrale è sempre la stessa e così i nuovi si adattano in fretta ed è tutto più facile”.

Su Ilicic: “Si lamenta di tutto. Ha un fisico pazzesco, è alto, va veloce, ha un corpo strano. Ha molto male alla schiena, in settimana deve stare attento. Però è impressionante, sì, incredibile. L’anno scorso Zapata ha fatto tantissimi gol, quest’anno senza Duvan è stato incredibile Josip, che ora ha trovato un’altra continuità”. Intanto Icardi continua ad essere accostato al Milan. Quanto c’è di vero? Continua a leggere >>>

