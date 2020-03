Coronavirus, Godin: “Esposti fino all’ultimo, poi situazione insostenibile”

NEWS INTER – Diego Godin, ai microfoni di ESPN, ha parlato dell’emergenza CoVid-19 che ha afflitto per prima l’Italia, ma ormai è esplosa in tutto il mondo: “I giocatori sono stati esposti fino all’ultimo momento, hanno continuato a tirare la corda per vedere se si poteva continuare a giocare finchè la situazione non è diventata insostenibile. Inizialmente non è stata data molta importanza al coronavirus, le misure sono state prese poco a poco, lentamente: a livello governativo non ci sono state scelte drastiche per prevenire quanto accaduto”.

Godin ricorda anche la sfida Juventus-Inter e non solo: “Abbiamo giocato contro la Juventus che, pochi giorni dopo, ha rilevato la positività al coronavirus di Daniele Rugani. A quel punto siamo stati messi in quarantena, sia noi che gli juventini. Ripresa? Non sappiamo se e quando si tornerà a giocare, siamo da un mese senza toccare palla. È come se fossimo a giugno-luglio. Allenamento in casa? È difficile, io vivo in un appartamento, andavo avanti e indietro: difficile fare 100 metri così. Per allenarsi serve un campo”. Tanti calciatori si stanno comunque allenando in casa, tra questi Davide Calabria: ecco le foto del suo allenamento >>>

