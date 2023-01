Giroud: “Voglio rinnovare con il Milan e continuare a vincere trofei”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a 'Canal Plus' anche del suo futuro in rossonero. Il suo contratto scadrà il 30 giugno

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Canal Plus'. Oltre a parlare della sua avventura ai Mondiali in Qatar con la Francia, ha anche discusso del suo futuro in rossonero, giacché il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno.