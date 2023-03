Giroud: “Il mio ricordo migliore nel Milan? La doppietta contro l’Inter”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad alcuni suoi ricordi migliori in rossonero fin qui

Nonostante questa sia solamente la seconda stagione in maglia rossonera, Olivier Giroud ha avuto diverse volte modo di far gioire tutto il popolo milanista. L'esperienza fin qui con il Milan è sicuramente positiva, culminata soprattutto dalla conquista dello scudetto nella passata stagione dove proprio Giroud fu autore di gol pesantissimi. Intervistato da 'Sorare.com', sponsor del club rossonero, l'ex Chelsea ha rivelato quale sia il suo ricordo migliore fin qui in rossonero: "Quando perdevamo 1-0 nel derby contro l'Inter e abbiamo vinto e ho avuto l'opportunità di segnare una doppietta".