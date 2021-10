Giroud, retroscena di calciomercato: “C’erano Lazio, Inter e Tottenham”

Olivier Giroud, centravanti del Milan, nell'intervista rilasciata al "Daily Mail" ha svelato un retroscena di calciomercato

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail. Giroud ha svelato un retroscena di calciomercato: "Io al Tottenham nel gennaio 2020? C'era stata una possibilità molto piccola. Ho detto a Lampadard che ero così determinato a partire e giocare. Gli ho detto che avevo la Lazio, l'Inter e, sì, anche il Tottenham. Ad essere onesti, non sarebbe stata una buona idea per me che sono stato un Gooner (fan dell'Arsenal, ndr) per cinque anni e mezzo andare al Tottenham, vero? Avrei deluso tante persone, ma tutta questa faccenda fa parte di ciò che i calciatori devono affrontare".