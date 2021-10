Giroud: “Quando torno in Inghilterra mi ringraziano per quello che ho fatto”

Olivier Giroud, durante una lunga intervista, ha parlato anche della sua esperienze con l'Arsenal e il Chelsea: ecco le sue parole

Durante una lunga intervista rilasciata al 'The Guardian', Olivier Giroud ha parlato del suo passato in Inghilterra. Queste le parole dell'attaccante del Milan. "Ho lasciato tanti amici all'Arsenal e al Chelsea e quando incontro la gente per strada e mi dicono 'grazie per quello che hai fatto, ci manchi', ti fa sentire come se ti fossi guadagnato il rispetto della gente".