Giroud: “Pulisic si trova bene al Milan. Dopo il gol nel derby gli ho detto …”

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Christian Pulisic, ex compagno in rossonero

Olivier Giroud , ex attaccante rossonero che ha salutato il club al termine della scorsa stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'CBS Sports', soffermandosi in modo particolare su Christian Pulisic , suo ex compagno al Milan . Oltre ad aver rivelato che lo statunitense si trova bene al Diavolo, racconta anche un retroscena sul dialogo post vittoria nel derby. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Giroud rapito dall'ex compagno Pulisic: poi svela un retroscena sul derby

"Penso che abbia guadagnato fiducia in sé stesso. Gioca con libertà e, soprattutto, gioca ogni partita. È un giocatore molto importante per il Milan, mentre al Chelsea ha dovuto competere con così tanti esterni. Si trova veramente bene nel club e nella città, penso che possa avere una grande stagione e me lo auguro per lui. Se lo merita, come si merita di vincere un trofeo con questo club enorme. Non sono sorpreso dello stato di forma attuale, anche lo scorso anno ha fatto bene. Mi ha impressionato su come si sia adattato velocemente alla Serie A. Ho parlato con lui ieri, mi sono congratulato per il grande gol. Sono sicuro che arriverà altro da lui". LEGGI ANCHE: Milan, per Pulisic momento magico: respinta al mittente questa critica >>>