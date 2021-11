Giroud: “Posso giocare ad alti livelli ancora per qualche anno”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua volontà di essere protagonista

Olivier Giroud, attaccante de Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il francese vuole "seguire" Ibrahimovic e giocare ancora ai massimi livelli per qualche anno: "Zlatan è un buon esempio, la sua longevità è sorprendente, anche se mi stupisce fino a un certo punto vista la sua professionalità. È la testa che comanda: se il fisico non dà problemi e le motivazioni ci sono, si va avanti a lungo. Io penso di poter giocare a certi livelli ancora per qualche anno". Intanto il Milan sul calciomercato pensa alla nuova stella del calcio spagnolo.