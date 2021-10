Giroud: “Mondiale ogni 2 anni? Non è una buona idea, vi spiego perché”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha detto la sua sulla proposta di un Mondiale ogni due anni. Queste le dichiarazioni

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha detto la sua sulla proposta di un Mondiale ogni due anni. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Football Ramble': "Credo che sia molto meglio una Coppa del mondo ogni 4 anni. Giochiamo tantissime partite, i calendari sono fittissimi e alla fine della stagione siamo stanchissimi. I giocatori devono prendersi cura della propria salute e se giocassimo una competizione così importante, che richiede moltissima concentrazione, sarebbe difficile farlo. Non so come sia possibile aggiungere ulteriori partite e credo che anche altri giocatori la pensino cosi". Ecco come e dove vedere Milan-Torino in tv o in diretta streaming >>>