Giroud: “Mi diverto molto. Mondiale? Sarà Deschamps a decidere”

Così Olivier Giroud ai microfoni di Telefoot a proposito del suo rapporto in campo con gli altri attaccanti della nazionale francese Kylian Mbappé ed Antoine Griezmann : "In campo ci siamo trovati benissimo, ma non solo tra di noi, con tutta la squadra. Nell'ultima partita che abbiamo giocato si è visto: è un piacere per noi giocare insieme e questa cosa la trovo molto incoraggiante per il futuro".

"Mi sto divertendo molto e penso si sia visto con l'Austria", ha proseguito Giroud. "Sono a disposizione dell'allenatore, sono pienamente dentro la squadra. Fare gol è bello, vuol dire che anche con l'età avanzata, se così si può dire, uno c'è ancora. Io ho sempre questa voglia di portare un piccolo valore aggiunto in squadra. Non so se eguaglierò Henry (Olivier è a -2 gol dal raggiungere Thierry come bomber all time della nazionale, ndr), ma in ogni caso mi sto avvicinando a lui ed è un orgoglio immenso. Parliamo di una leggenda del calcio francese. Il Mondiale? Io sono concentrato su quello che devo fare in campo ed è Deschamps che deciderà. Se l'allenatore pensa che avrà bisogno di me, risponderò".