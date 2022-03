Giroud: “Il Milan è stata la scelta migliore. Ibra? Mi spinge a migliorare”

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'Equipe. Ecco cosa ha detto l'attaccante francese

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'Equipe. Ecco cosa ha detto: "Ho avuto sempre la possibilità di fare sempre le scelte giuste. Innegabilmente il Milan è una delle decisioni migliori. Ibrahimovic? La concorrenza mi ha sempre potenziato. Che sia nel club o nella nazionale, è necessaria. Ti aiuta a crescere. Successivamente, l'allenatore stabilisce una certa gerarchia e dobbiamo rispettarla. Questa situazione con Zlatan al Milan è una chance. Questo ci spinge a superare noi stessi. È come un fratello maggiore negli spogliatoi perché ti sprona a spingere ancora di più. È positivo per tutti avere questo tipo di concorrenza e di personalità all'interno di una squadra". Intanto ecco il colpo in difesa di Maldini