Giroud: “Giocare per il Milan è un privilegio, era la mia squadra preferita”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai canali ufficiali PUMA durante la presentazione della terza maglia rossonera

Cosa significa giocare in un club iconico come il Milan?

"Giocare per il Milan è un privilegio, un onore. Quando guardi tutti i grandi giocatori, le leggende, mi sento fortunato a giocare per questo club e ancora di più quando ero giovane guardavo giocatori come van Basten, Papin e Sheva, erano i miei attaccanti preferiti. Ovviamente, quindi sì, il Milan era il mio club preferito quando ero giovane".