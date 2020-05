Tognazzi: “Problemi Milan iniziati nel 2012. Rangnick? Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso del Milan, è intervenuto a Sky Sport 24 ed ha anche parlato di Ralf Rangnick ed in generale dei problemi del club rossonero da ormai diversi anni a questa parte.

Sul futuro rossonero di Ralf Rangnick: “Non ho niente contro Rangnick, ma ritengo che non si possa cambiare ogni anno. Non ho capito perché Gazidis abbia scelto delle bandiere come dirigenti per poi non dargli autonomia. Dopo Leonardo si poteva effettuare questa strada da subito senza mettere in difficoltà Boban e Maldini che hanno svolto un lavoro all’interno dei paletti imposti dalla società”.

Sull'errore 'madre' del club rossonero, compiuto nell'era Berlusconi-Galliani: "Nel 2012 il Milan ha commesso un errore clamoroso, con la cessione di Thiago Silva interrompe il ciclo di tramando generazionale tra giovani e campioni. E da lì il Milan non si è più ripreso".