Gianluca Galliani entra in Noisefeed: big data per Milan e Monza

La Noisefeed Injuries di Chiavari è una società che si occupa di storico degli infortuni dei calciatori. Ne fa parte anche Gianluca Galliani

Gianluca Galliani ha scelto questa nuova strada e l'ha raccontata in un'intervista a 'Tuttosport': "E' un mondo che unisce due mie grandi passioni: il calcio e la tecnologia. Quando ho scoperto Noisefeed Injuries l'ho trovata un'azienda giusta per una nuova sfida. Credo che i big data possano aiutare i club. Gli infortuni sono stati un fattore iper-determinante nei risultati sportivi e avere un archivio simile, può aiutare una società a investire meglio sui profili che vuole acquistare".

Milan e Monza i clienti italiani: "Io sono tifoso, ovviamente, di entrambe. Non nascondo che Milan e Monza avessero già degli accordi con Noisefeed prima del mio arrivo, ma sicuramente ci auguriamo che facciano bene, anche con il nostro contributo. Il Milan ha una struttura d'eccellenza che è MilanLab che incamera una quantità mostruosa di dati, ma sui giocatori propri. Avere un supporto come il nostro, su calciatori che ancora devono arrivare, è sicuramente un vantaggio".

Infine qualche battuta su Stefano Pioli e Giovanni Stroppa, rispettivamente allenatori di Milan e Monza: "Sono un estimatore di Pioli. Penso che abbia fatto un lavoro straordinario con tutta la squadra e con la società. Quello che ho visto nel Milan, dopo il suo arrivo, è quello spirito familiare e di comunione d'intenti che si era un po' perso. Per quanto riguarda Stroppa speriamo sia l'uomo della promozione. Mio padre vuole fortemente centrare questo obiettivo che, ad oggi, gli manca nella sua carriera straordinaria. Ha tutte le caratteristiche giuste per poter far bene in una piazza calda e innamorata".