Giacinti: “Scelto la Roma perché crede nel calcio femminile” | News

Da poche ore ufficialmente una nuova calciatrice della Roma femminile, Valentina Giacinti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso. "Ho avuto parecchie richieste dall'estero ma ho scelto Roma per tanti motivi: quello principale è il fatto che il club crede fortemente nel calcio femminile", esordisce così l'ex capitano del Milan . "Sta crescendo tantissimo e voglio essere parte del progetto. Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei obiettivi per quest’anno sono quelli di crescere tanto e riuscire a portare la Roma il più in alto possibile".

"Quando affrontavo la Roma la temevo tanto perché gioca un bel calcio e far parte di questa squadra sarà molto bello ed entusiasmante. Quando si gioca bene, ci si diverte e si possono fare tante cose. Per entrare nei gironi della Champions, serve tanto lavoro di squadra, non individuale. La forza del gruppo farà la differenza. In Nazionale, ho tante compagne della Roma che mi hanno sempre parlato bene della città e sono tutti super accoglienti. I tifosi? Mi hanno detto che qui sono scatenati, calorosi, non vedo l'ora di gioire con loro, speriamo di fare una bella stagione", conclude Giacinti.