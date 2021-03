Giacinti: “I quattro gol all’Inter? Volevo rispondere a certe critiche”

Valentina Giacinti, bomber del Milan Femminile, ha parlato del poker rifilato alle nerazzurre nel derby: "Era proprio la mia giornata"

Valentina Giacinti , attaccante del Milan Femminile , ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' in edicola , nella quale ha parlato della quaterna rifilata domenica nel derby contro l' Inter Women : un'impresa riuscita soltanto a José Altafini ben 61 anni fa in un Milan-Inter 5-3 di Serie A .

"Sono andata in campo concentrata su me stessa. Volevo rispondere a certe critiche. Il primo gol di testa: non esattamente la mia specialità. Poi il rigore. Dopo il terzo ho tolto la maglia e sono rimasta in reggiseno: reazione spontanea, rabbiosa, ma che liberazione! Verónica Boquete si avvicina e mi fa: guai a te se becchi una seconda ammonizione! Alla quarta rete mi sono detta: è la mia giornata".