Giacinti: “Gap con la Juventus? Noi abbiamo Boquete, Hasegawa e Jane”

Valentina Giacinti, bomber del Milan Femminile, spiega però anche come la Juventus Women sia più compatta ed esperta a livello internazionale

Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' in edicola. Parlando del duello in vetta alla classifica del campionato di Serie A Femminile con la Juventus Women, la Giacinti ha detto: "Eh, loro sono più compatte, hanno più esperienza internazionale e nelle gare che contano: è il vecchio blocco del Brescia passato alla Juve e in Nazionale. Ma le parole di José Altafini mi motivano a lavorare di più ed a migliorarmi".