Cardinale su Ibrahimovic: “È il più grande uomo squadra mai incontrato”

Gerry Cardinale torna a parlare del Milan e non solo. Il patron di RedBird e del Diavolo è intervenuto nel corso della sesta edizione del 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento che ha avuto luogo a Londra grazie al Financial Times. Ecco un estratto sul suo rapporto con Ibrahimovic.

"Zlatan Ibrahimovic mi permette di essere negli Stati Uniti e allo stesso tempo di essere a Milano. Ha l'autorità di essere la mia voce al Milan con giocatori, staff e chiunque. Quando l'ho incontrato ero davvero molto curioso. Volevo prendere il suo far parte del mondo sportivo più importante d'Europa e metterlo nel nostro mondo di intendere gli investimenti. Quando qualcuno compra un club inizia a metterci dentro consulenti e dirigenti di vario tipo, tutte cose con cui persone come me hanno familiarità. Ma chi conosce il calcio europeo e il Milan meglio di Ibra? È il più grande uomo squadra che io abbia mai incontrato. Non parlo solo di campo: la sua umiltà, la sua intelligenza. Abbiamo esperienza di collaborazione con persone come lui, da Dwayne Johnson a LeBron James passando per Ben Affleck e Matt Demon e in Zlatan vedo le stesse cose. Se riesci a trovare persone che possono scavalcare il loro mondo e campo per entrare nel mio allora vai a creare una partnership molto potente".