Gentile: “Ibrahimovic è intelligente per capire quando dire basta” | News

Riccardo Gentile, noto giornalista e telecronista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Riccardo Gentile ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole del giornalista: "Ibrahimovic ha un discreto culto di se stesso, però è anche molto intelligente per capire quando dire basta. Questo è forse il primo momento reale in cui capisce che può dare ancora qualcosa in campo ma le assenze iniziano ad essere troppe per infortunio". Intanto lo stesso Ibrahimovic è tornato a disposizione di Stefano Pioli per la partita di questa sera tra Lazio e Milan, ma partirà dalla panchina. Intanto un obiettivo di calciomercato si avvicina. Ecco di chi si tratta