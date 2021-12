Genoa, Zangrillo: “Shevchenko? La squadra si deve adattare a lui” | News

Intervenuto nel pre partita di Lazio-Genoa, il presidente rossoblù Alberto Zangrillo ha espresso il suo pensiero su Andriy Shevchenko

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell'inizio di Roma-Genoa, il presidente rossoblù Alberto Zangrillo ha parlato di Andriy Shevchenko. Queste le sue parole. "Con Shevchenko ci seguiamo con affetto vicendevole, è una persona estremamente determinata e capace, un grande lavoratore. La squadra deve adattarsi a lui, lui deve conoscere la squadra. Sta lavorando in una situazione di difficoltà nota a tutti. Giorno dopo giorno cerchiamo di guadagnare fiducia nei nostri mezzi. Rivoluzione a gennaio? E' qualcosa di più allargato che non comporta solo il team. Il nostro è un lavoro di squadra e lui sente la mia presenza, ha bisogno della società e ne è rinfrancato.