Genoa, Spors: “Shevchenko? Nessun miglioramento nei risultati” | News

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Johannes Spors ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'esonero di Andriy Shevchenko. Queste le parole del general manager del Genoa: "Ho parlato molto con lui, la comunicazione tra noi non è stata un problema. Sfortunatamente, non c'è stato un miglioramento nel nostro gioco e i risultati, che per noi sono troppo importanti, non sono arrivati".