Genoa, Shevchenko: “La partita contro il Milan sarà speciale per me”

Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, ha fatto un piccolo riferimento alla partita contro il Milan, che andrà in scena questo mercoledì

Dopo la sconfitta contro la Roma, Andriy Shevchenko ha guadagnato il suo primo punto da allenatore del Genoa. I rossoblù, mercoledì 1 dicembre, affronteranno il Milan. Una gara che avrà un sapore speciale per l'ucraino visto il suo brillante passato rossonero. Queste le parole di Sheva ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pareggio per 0-0 contro l'Udinese: "È appena finita questa partita e non ho ancora avuto modo di pensare alla sfida contro il Milan. Sarà però sicuramente una partita speciale". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>