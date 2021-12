Genoa-Milan, Tassotti: “I colori rossoneri non saranno mai nemici”

Mauro Tassotti, secondo di Andriy Shevchenko al Genoa, ha parlato delle sue sensazioni personali nell'affrontare il Milan

Renato Panno

Mauro Tassotti, secondo di Andriy Shevchenko al Genoa, ha parlato delle sue sensazioni personali nell'affrontare il Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate in collegamento a 'Sky Sport': "Al momento non penso al passato però sarà inevitabile non pensarci. Dobbiamo pensare alla nostra classifica e alla nostra gara. È chiaro che quando scenderemo in campo e rivedremo gli ex compagni un po’ di emozione potrà esserci. I colori e la maglia del Milan non saranno mai nemici ma stasera faremo di tutto per complicargli la vita".

Quanto manca al Milan per diventare grande? "Non manca tanto al Milan per tornare grande. È da due anni che lotta al vertice della classifica e credo che abbia fatto cose importantissime. L’anno scorso è arrivato col fiato grosso ma a fine stagione vincendo a Bergamo e a Torino ha conquistato la qualificazione in Champions League. Quella è stata la dimostrazione che questa squadra ha una base solida. Anche in Champions quest’anno ha giocato contro ogni avversario giocandosela. L’ha fatto a Liverpool ma anche con l’Atletico Madrid contro cui ha giocato due splendide partite nonostante una sconfitta. Deve capire che è una grande squadra, ma penso che il Milan lo sia già per il modo con cui cerca di imporre il proprio gioco.

Sullo Scudetto: "Sono lì da due anni, devono essere bravi a rimanere attaccati e credo che il Milan se lo giocherà fino alle ultime giornate con Napoli e Inter. Sicuramente hanno più chance rispetto alla Champions, dove si devono incastrare una serie di risultati. Il Milan è stato bravo a mantenere aperta la qualificazione, può battere il Liverpool a San Siro dato che in casa non è un avversario facile per nessuno".