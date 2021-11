Genoa-Milan, Shevchenko: “Sarò emozionato, ma farò di tutto per vincere”

Andrij Shevchenko, tecnico del Genoa, ha parlato della partita contro il suo Milan, in programma domani sera allo stadio Marassi

Salvatore Cantone

Andrij Shevchenko, tecnico del Genoa, ha parlato della partita contro il Milan ai microfoni di Genoa Channel. Ecco cosa ha detto: "Il Genoa dovrà essere molto motivato e avere un grande spirito. Sicuramente la partita sarà molto difficile, il Milan è una squadra di qualità. "In questo momento dobbiamo solo recuperare i giocatori e vedere chi non è giocato in che condizione è. Se qualcuno degli infortunati che sono rientrati in squadra e si stanno allenando in questa settimana saranno pronti per entrare o per giocare dall'inizio per dare una mano alla squadra".

Su possibili cambi di formazione: "Oggi e domani abbiamo allenamento e valutiamo bene le condizioni dei giocatori e prenderemo una decisione".

Sulla gara contro il Milan: "Sicuramente sarò emozionato ma in questo momento sto cercando di bloccare le mie emozioni. Questo fa parte del mio lavoro, della vita. Sono un professionista e quello che ho promesso ai tifosi del Genoa è che farò il massimo per loro. In questo momento io penso di far di tutto per mettere in difficoltà il Milan".

Sulle parole di Maldini: "Io farò il tifo per il Milan, come sempre, ma non nella partita contro il Genoa".

Sullo step successivo da fare: "Dobbiamo mantenere questa struttura, una solidità. Dobbiamo ripetere più volte questo in campo e dopo piano piano cominciamo ad aggiungere qualcosa in più. Dobbiamo cercare di controllare la partita un po' meglio, controllare la palla meglio e cercare di mettere i nostri avversari in difficoltà".

Sulla voglia di riscatto del Milan: "Il Milan è vero che arriva da due sconfitte ma il Milan gioca un bel calcio. Ho riguardato tante loro partite, soprattutto le ultime due. E' una squadra che gioca bene e che crea occasioni. Noi dobbiamo essere molto prudenti e molto attenti. Pesa tanto anche l'assenza dei nostri giocatori migliori. In questo momento dobbiamo pensare di recuperare i giocatori e cercare di prepararsi al meglio per la partita".

Sulla compattezza della sua squadra: "Cerchiamo di farlo ogni partita. Dobbiamo mantenere questa struttura di essere compatti, ridurre le distanze fra le linee e lavorare come un unico blocco. Tifosi? Grazie ancora per il grande supporto. Tanti tifosi sono venuti anche Udine ed è stato importante sentirli vicini. Speriamo che domani ci aiuti il dodicesimo uomo in campo".