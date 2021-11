Genoa-Milan, Costacurta: “Shevchenko è sensibile, si emozionerà”

Alessandro Costacurta, ex compagno di Andriy Shevchenko, non ha dubbi: l'ucraino si emozionerà per la partita contro il Milan

Renato Panno

Alessandro Costacurta, ex compagno di Andriy Shevchenko, non ha dubbi: l'ucraino si emozionerà per la partita contro il Milan. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Credo che la sensibilità di Shevchenko sia incredibile e credo che domani si emozionerà. Ha da risolvere questa situazione abbastanza difficile della propria squadra però credo che riceverà un grande abbraccio ideale dal Milan. È molto sensibile e passionale, ma credo che sia concentrato su quello che deve fare. Questo è un uomo che per il Milan non ha fatto solo gol ma ha dato anche un'immagine di persona giusta. È chiaro che si emozioneranno anche i tifosi del Milan a vederlo da avversario".