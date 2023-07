Genoa, Martin: “In Serie A mi piacciono Theo Hernandez ed Immobile”

Le parole di Aaron Martin

"Ho cominciato a giocare a calcio tra i 4 e i 5 anni. Come giocatore mi è sempre piaciuto e mi sono sempre ispirato molto allo stile di gioco di Marcelo. Tre parole per descrivermi? Caloroso, familiare e socievole. Il motivo del soprannome free kickers non lo so ma penso sia per i gol segnati su punizione. Il mio gol preferito è stato contro il 'Gladbach durante l'anno passato. I migliori ricordi sono legati all'Europeo Under 21 e al giorno dei mio debutto in casa. Un giorno indimenticabile, fu una una partita in casa dell'Espanyol contro il Villarreal. Non ricordo ma credo che pareggiavamo. I 3 giocatori della Serie A che mi piacciono di più suo Theo Hernandez, Lukaku e Immobile. I giocatori più forti contro cui abbia mai giocato sono Messi e Dembélé".