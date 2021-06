Gazidis: “Tifosi a Casa Milan? Mai visto niente di simile. Che segnale!”

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha parlato della folla di tifosi a Casa Milan nei giorni scorsi. Queste le dichiarazioni

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha parlato della folla di tifosi arrivata a Casa Milan per festeggiare l'ingresso in Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Il nostro obiettivo è continuare a essere ambiziosi e ottimisti, migliorare la squadra seguendo il giusto cammino e coniugando risultati e stabilità finanziaria. Questo è importante, perché senza la stabilità la squadra ripiomba nell’incertezza. Servono disciplina e chiarezza. L’attenzione continuerà a essere focalizzata sui giocatori giovani, con alcuni elementi esperti. Ciò che sta succedendo con i nostri tifosi è davvero speciale, mai visto prima. All’inizio - e posso capire i motivi - ponevano molte domande: questo percorso può funzionare? È così diverso rispetto al modo in cui il Milan si è mosso in passato… Ma adesso la fiducia sta crescendo. Non ho mai visto niente di simile a ciò che è successo a 'Casa Milan': vedere i nostri tifosi sotto gli uffici per esprimerci il loro supporto è stato un segnale estremamente potente: questo senso di unità e condivisione è una spinta eccezionale". Clicca qui per leggere l'intervista completa all'ad del Milan