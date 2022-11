Gazidis: “Siamo diventati ancora più orgogliosi del Milan”

"Quanta felicità vissuta insieme!"

“Cari milanisti, cari amici milanesi, ci tengo veramente a salutarvi prima di lasciare questo meraviglioso club, la mia famiglia rossonera. In quattro anni abbiamo percorso un pezzo di vita insieme e ogni giorno ho sentito il vostro calore, la forza e la generosità. Soprattutto nei periodi più difficili. E poi abbiamo condiviso insieme la gioia che il calcio può portare, vincendo insieme lo Scudetto. Abbiamo creato e vissuto momenti di grande felicità insieme, che ricorderemo per il resto della nostra vita. Siamo diventati ancora più orgogliosi del Milan: la vostra fede, il vostro affetto, la vostra passione hanno reso il Milan quello che è oggi e quello che sarà per il futuro". Ivan Gazidis lascia il Milan, ma non da subito: comunicato e dichiarazioni