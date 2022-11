Gazidis: “Ora il nostro Milan è di nuovo forte e può crescere ancora”

Gazidis sulla crescita del Milan

"Non dimenticate mai che tutto quello che siamo è stato costruito sulle vostre spalle. Ora il nostro Milan è di nuovo forte e può ancora crescere per competere dove merita, con dignità e orgoglio. Grazie per il caloroso affetto dimostrato e per la pazienza per un inglese piombato un giorno tra di voi, come un oggetto sconosciuto. Considero tutte queste emozioni, che nascono da tutti voi, come un regalo meraviglioso che avete fatto per me. Ivan Gazidis lascia il Milan, ma non da subito: comunicato e dichiarazioni