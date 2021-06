Gazidis: “Milan senza Raiola? Non è un obiettivo: siamo in buoni rapporti”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato dei rapporti con Mino Raiola, procuratore di Gigio Donnarumma ed Alessio Romagnoli

Ivan Gazidis , amministratore delegato del Milan , ha parlato in un'intervista esclusiva con il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola anche di Mino Raiola . Interpellato dal direttore del quotidiano romano, Ivan Zazzaroni, su una possibile 'de-raiolizzazione' del club rossonero dopo il mancato rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma , Gazidis ha dichiarato quanto segue.

«No, non è un nostro obiettivo. Non abbiamo alcun problema con Raiola, siamo in buoni rapporti. Certe decisioni vengono prese dai giocatori, non dai loro agenti. I singoli casi li analizziamo senza alcun pregiudizio». Leggi qui l'intervista integrale a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>