Gazidis: “L’obiettivo è molto chiaro: riportare il Milan al top”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della proprietà rossonera e del suo obiettivo negli anni successivi. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Fin dal primo giorno ho fatto ciò che credevo fosse necessario per il bene della squadra ma ragionando sempre al futuro. Il mio atteggiamento non ha niente a che vedere con il fondo e con la possibilità che possa vendere: non so se questo accadrà tra uno, tre o dieci anni. La vision è molto chiara: riportare il Milan al top. Poi, ovviamente, il fatto che questi fondi entrano nel calcio deriva dal fallimento della regolamentazione e dell'organizzazione. Molte di queste situazioni si verificano perché alcune squadre sono in difficoltà – ed è nelle difficoltà che i fondi intervengono e investono. Il calcio potrà avere delle proprietà molto più forti, se il nostro modello di business sarà regolamentato meglio e se le norme saranno rispettate da tutti. Questo è un altro grande obiettivo: avere i migliori proprietari, forti e solidi. Se hai un modello di business folle, non avrai proprietari forti, ma folli. Oppure fondi che raccolgono i cocci".