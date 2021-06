Gazidis: “La SuperLega è morta, ma i problemi del calcio rimangono”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato del naufragio del progetto della SuperLega così com'era stato concepito

Daniele Triolo

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato, in un'intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, anche del naufragio del progetto della SuperLega. Queste le sue dichiarazioni sul tema.

"La Superlega, per come era stata concepita, è morta. Tuttavia, i problemi che hanno portato a quel progetto rimangono inalterati. Tutti nel calcio, in particolar modo coloro che sono incaricati di regolamentarlo, devono riflettere seriamente sulle origini dei mali e su cosa si può fare - insieme - per ottenere un calcio migliore e sostenibile".

"Mi preoccupo quando si parla di vincitori e vinti, Non vedo vincitori. Mi auguro che non ci sia alcuna “rottura”. Un processo si terrà alla Corte Europea di Giustizia, non sono un avvocato competente, ma il dialogo è sempre la soluzione più valida. Gianni Infantino ha detto qualcosa al riguardo, non mi faccia aggiungere altro... ", ha concluso Gazidis sulla SuperLega. Leggi qui l'intervista integrale a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>