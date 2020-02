Gazidis: “Intrapresa la stessa strada del Liverpool. Ecco le similitudini”

NEWS MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato degli obiettivi a lungo termine del club rossonero con Elliott.

“Il Milan ha la sua storia passata e avrà la sua storia futura senza imitare nessuno. Però il Liverpool ha trascorso 9 anni in una situazione simile a quella del Milan, schiacciato dai costi, ha cercato di farsi strada e c’è riuscito. Con scelte giuste e spesso difficili. Quando Klopp è arrivato ha detto che avrebbe fatto diventare credenti gli scettici; nessuno all’inizio si è fidato, nemmeno i tifosi, ma poi, a piccoli passi… Oggi vediamo cos’è il Liverpool. Presto vedrete cosa sarà il Milan”. Intanto potrebbe tornare clamorosamente in società un ex dirigente rossonero, continua a leggere >>>

