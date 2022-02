Gazidis: “Sostenibilità verde e culturale sono il futuro del calcio” | News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sostenibilità in ambito calcistico

Intervenuto da Dubai in cui è attualmente in corso l'Expo 2020, Ivan Gazidis ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al calcio sostenibile, linea intrapresa anche dal Milan. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato rossonero: "Credo che la sostenibilità verde e culturale sono importanti per il futuro del calcio. Il calcio è un mix interessante di molti elementi. La gente è appassionata al calcio: se una squadra perde, nella settimana successiva un tifoso sarà in down emotivo. Bisogna essere capaci di acquisire questa passione da parte dei tifosi. Sono valori importanti".