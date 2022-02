Gazidis: “Champions League o no è uno scoglio importante” | News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'importanza della qualificazione in Champions League

Intervenuto da Dubai dove è attualmente in corso l'Expo 2020, Ivan Gazidis ha parlato dell'importanza di qualificarsi in Champions League. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Milan: "Champions League o no è uno scoglio importante. Come promozione o retrocessione. Un esempio è la NFL negli Stati Uniti, un modello di business, dove giocano i migliori giocatori al mondo. Un esempio è la Super League? Sì".