Gazidis: “Aumento dei ricavi? Inghilterra e Stati Uniti modelli da seguire”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha esposto la ricetta per aumentare i ricavi. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Siamo in viaggio… La cosa difficile da accettare è che non esistono scorciatoie. La buona notizia è che in questo viaggio non vi è nulla di misterioso. Altri l'hanno affrontato prima di noi e con successo. Se guardiamo alla Premier League, la base del rilancio sono stati gli stadi. Quando il calcio inglese ha toccato il fondo, il governo ha incoraggiato la costruzione di nuovi impianti. La comodità dei posti e la facilità dell'accesso all'evento hanno migliorato il rapporto pubblico-calcio. Si sono riviste le famiglie, poiché c'era più sicurezza, e la qualità dell'esperienza è cresciuta. I ricavi e la capacità di spesa hanno fatto immediatamente un balzo in avanti. Al rilancio del football hanno concorso anche altri fattori, ad esempio Sky, e così via. La stessa cosa è successa negli Stati Uniti. Quando fu fondata la MLS non c'erano stadi dedicati. Ora invece, con 29 o 30 squadre, se non sbaglio, ci sono 20 strutture nuove di zecca, impianti incredibili".