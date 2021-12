Gazidis: “Addio Donnarumma? Non amo parlare del passato” | News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui ha risposto anche ad una domanda sull'addio di Donnarumma

In occasione di un'intervista rilasciata ai microfoni di 'SportWeek', Ivan Gazidis ha risposto in questo modo ad una domanda relativa all'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan. Queste le parole dell'amministratore delegato rossonero: "Non amo parlare del caso e in generale del passato. La forza di un club non è nel singolo, ma nel collettivo. La mia missione è fare in modo che il club non dipenda da nessuno. Nemmeno da me".