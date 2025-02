Gattuso: “Il Milan ha fatto un grande mercato, ora speriamo si riprendano”

L’attuale tecnico dell’Hajduk Spalato ha poi spiegato cosa serve per arrivare al massimo livello: “Bisogna pedalare, bisogna allenarsi, avere rispetto e fare una vita sana per andare a mille all’ora. È vero che il calcio è cambiato, ma sono aumentate le velocità, i contatti fisici, e bisogna essere pronti perché non basta avere solo tecnica”.

Oltre ai cambiamenti del calcio, Gattuso nota anche come sia cambiato il mondo e, di conseguenza, le nuove generazioni di calciatori: “Oggi si smanetta 24 ore al giorno sul telefonino, qualcosa di diverso ci deve essere anche da parte nostra”. Ma quello che più lo infastidisce è l’atteggiamento di alcuni giovani talentuosi che non riescono a dare il massimo: “Mi dà fastidio vedere ragazzi con talento che alla prima difficoltà si abbattono, non spingono e non cercano di migliorarsi. Questa è la cosa che mi fa andare fuori di testa”.

Gattuso ha poi ricordato i sacrifici fatti da ragazzo, quando a soli 12 anni lasciò la Calabria per inseguire il suo sogno: “Appena lasciata casa, dissi subito che non sarei tornato: a mamma e papà dissi che, se non andava bene nel calcio, me ne sarei andato a lavorare in Germania”.

Un viaggio fatto di sofferenza, ma anche di emozioni indimenticabili: “Ho sofferto, sì, però ogni volta che chiudevo gli occhi, quando indossavo la maglia della Nazionale e c’era l’inno, ricordavo tutta la mia infanzia”.

I ricordi più belli, ovviamente, sono legati alla vittoria del Mondiale 2006, un trionfo che Gattuso definisce ancora oggi quasi surreale: “Cosa significa essere campione del mondo? Non lo so, so soltanto che per me è stato un sogno. Non ho mai pensato di voler vincere un Mondiale, perché è sempre stato qualcosa più grande di me”.

Ha poi aggiunto: "Andavamo a fare il sopralluogo al campo, vedemmo la Francia che si allenava a maniche corte sotto la pioggia: fisicamente erano messi nettamente meglio di noi. Ma Buffon cominciò a urlare: "Ragazzi non ci fanno paura: possono essere grossi quanto vogliono, ma domani ce li mangiamo".

Oltre al calcio, Gattuso ha parlato anche della battaglia personale che affronta da anni contro una malattia autoimmune, la miastenia: “Ce l’ho da 15 anni. Migliaia di persone mi scrivono per avere consigli, per sapere come faccio ad avere questa carica nonostante la malattia… La combatto con il cortisone. Da quattro o cinque anni ho rinunciato anche a una cosa che mi piaceva molto, come un bicchiere di vino”.

La malattia, però, non lo ha mai fermato: “Quando ti arriva la diplopia, quando vedi doppio, non è facile. Però ho sempre pensato che io sono più forte della malattia. Non bisogna vergognarsi: chi deve farlo sono le persone che fanno del male agli altri, non chi combatte una battaglia come questa”.

Il calcio di oggi: Nazionale, Milan e gli allenatori — Gattuso ha anche espresso la sua opinione sulla Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti: “La vedo bene. Ha aggiunto molti ragazzi giovani con un piano ben preciso. Sono sicuro che andremo ai Mondiali”.

Un pensiero è andato anche al Milan, la squadra del suo cuore: “Aspettiamo sempre che faccia qualcosa in più… Hanno capito gli errori commessi, hanno fatto un grandissimo mercato e speriamo che si riprendano”.

Infine, non sono mancati i commenti sugli allenatori contemporanei, con un confronto con Sergio Conceicao: “A livello di temperamento ci assomigliamo un po’. A livello caratteriale è un uomo molto, molto forte”.

E un grande elogio per Antonio Conte: “È un fenomeno, uno che non si ferma mai e ha una mentalità d’acciaio. L’Inter deve fare molta attenzione”.

La passione di sempre — In ogni parola di Gattuso traspare quella grinta che lo ha reso un simbolo, prima da calciatore e ora da allenatore. La stessa determinazione che lo spinge a lottare in campo e fuori, con la convinzione che senza sacrificio, cuore e rispetto, non si può arrivare al successo. “Io sono fatto così, non riesco a fare le cose a metà. E quando vedo chi non dà tutto, mi fa impazzire”.

Una filosofia che ha portato Gattuso sul tetto del mondo e che continua a essere il motore della sua vita.