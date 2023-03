Gattuso: “Milan-Napoli? In Europa partite diverse: se la giocano entrambe”

Intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Sport, Gennaro Gattuso ha parlato del Milan e del match di Champions contro il Napoli

Francesco Aliperta

Intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Sport, l'ex giocatore e allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato di vari argomenti tra cui il momento dei rossoneri e del calcio italiano: "Da due anni a questa parte gioca a campo aperto. Devono avere i giocatori che stanno bene e se manca questo si nota e non riesce a fare quello che ha fatto fino a qui. Non voglio fare polemica ma in questo momento sto vedendo qualche partita del campionato Primavera e della Youth League, ma diciamo che quando si vede nelle squadre due italiani e il resto stranieri bisogna fare una riflessione".

L'ex centrocampista ha poi continuato, parlando della polemica riguardo il gol vittoria di Adrien Rabiot in Inter-Juventus: "Il movimento del braccio deve essere consono, se lo tocca ed è una posizione corretta non è fallo altrimenti è sanzionabile. Io credo che serva anche fiducia, chi ha deciso in Inter-Juve ha preso una decisione corretta secondo quello che hanno visto. La situazione non era nemmeno così chiara".

Infine, Gattuso ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti in vista dei quarti di Champions League contro il Milan: "Il Napoli quest’anno sta esprimendo un calcio bellissimo. In Europa sono partite diverse e sarà un match aperto. Normale che il Napoli ha una mentalità vincente, non è solo Osimhen, e gioca con tranquillità, se la possono giocare entrambe". Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!