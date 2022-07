Gasperini e il gol di Theo Hernandez: “Ci è mancata la forza per contrastarlo”

Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha commentato il meraviglioso gol di Theo Hernandez subìto contro il Milan a San Siro. Il francese, dopo aver preso palla al limite dell'area di Mike Maignan, si è involato in una corsa perentoria saltando mezza Atalanta e bucando Juan Musso con un diagonale in caduta. 'Gasp' ha analizzato quella che è stata premiata come la rete più bella della Serie A in maniera molto lucida. Un gol arrivato a causa della poca lucidità della sua squadra nel contrastarlo o nel commettere un fallo tattico. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Theo Hernandez a San Siro non ha segnato in contropiede, ha saltato cinque uomini. Ci è mancata la forza per contrastarlo o fargli fallo. Eravamo una delle squadre più fisiche, abbiamo perso certe caratteristiche, anche in statura. Non segniamo più di testa, il mercato deve tenerne conto". Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato