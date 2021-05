Gasperini: “Favori tra noi e la Juve? Stupidate, vogliamo coppa e 2° posto”

Gasperini ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juve, di eventuali favori con i bianconeri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Gian Piero Gasperini ha parlato di eventuali favori tra i bergamaschi e i bianconeri. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro. "La Juve che può togliere la gamba per un favore in campionato? Sono stupidate! Noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite, siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gare faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto. Quest'anno siamo stati bravi, non eravamo mai arrivati davanti alla Juve anche perché aveva sempre vinto. Quest'anno ci siamo ripetuti e loro non hanno fatto come gli altri anni, ma questo non significa che la squadra e i giocatori non siano di valore. Significa solo che in campionato siamo stati più bravi". Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.