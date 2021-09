Garcia: “Milan, Florenzi è affidabile, intelligente e uomo squadra”

Rudi Garcia ha commentato l'arrivo di Alessandro Florenzi al Milan. Il tecnico francese lo aveva allenato anni fa nella Roma. Le sue parole

Daniele Triolo

Rudi Garcia, ex allenatore della Roma, ha parlato di Alessandro Florenzi, nuovo acquisto del Milan, che il tecnico francese ha avuto modo di avere alle sue dipendenze quando ha lavorato nella Capitale. Queste le dichiarazioni, in esclusiva, di Rudi Garcia su Florenzi a 'La Gazzetta dello Sport'.

Garcia su Florenzi possibile affare per Stefano Pioli: "Certo. L'anno scorso i rossoneri sono stati in testa per più di un girone. Ale è perfetto. Un'arma offensiva ulteriore".

Garcia su Florenzi schierato terzino da lui la prima volta: "Sono stato il primo a schierarlo lì con continuità. Ha tutto per essere un top anche lì: tecnica, cross, tiro, intelligenza tattica, gioco combinato. È un ragazzo che sa fare ogni cosa, e in più si adegua a vari moduli".

Garcia su Florenzi in tre parole: "Affidabile, intelligente, uomo squadra. Mi sono sempre fidato a occhi chiusi".

Garcia su Florenzi che definì "coltellino svizzero': "Non sbagliavo. Mezzala, terzino, esterno: bene ovunque. E al di là delle qualità tecniche è anche una persona leale, onesta, a modo. È uno di quei giocatori con cui puoi fare 'la guerra'. Non tradisce mai".

Garcia e la fine della storia d'amore tra Florenzi e la Roma: "Ale è romano e romanista, lo sarà in eterno, ma tornare a essere protagonista in Serie A per lui è una gran cosa. Valencia e PSG lo hanno fatto crescere. È importante anche per la Nazionale. Deve giocare".

Garcia ed il suo rapporto con Florenzi: "Le racconto questa: arrivai a Roma a giugno 2013, durante la sosta estiva. I giocatori erano ancora in vacanza, così mandai un messaggio a tutti per presentarmi. 'Ciao, sono il mister'. Florenzi fu il primo a rispondere. Del resto è fatto così, un jolly di sicuro affidamento. Per un allenatore è oro colato avere giocatori come lui". Milan, Gazidis ha fatto il punto sul mercato e sugli sponsor >>>