Garcia: “Botman? Può giocare ovunque, sia in Italia che altrove” | News

Rudi Garcia, ex allenatore di Roma e Lille, ha rilasciato delle dichiarazioni su Sven Botman, difensore che piace molto al Milan

E' stato il grande nome del mercato invernale, ma Sven Botman potrebbe trasferirsi al Milan in estate. Nelle ultime settimane c'è stato più di qualche contatto tra il club di via Aldo Rossi e gli agenti del difensore olandese, i quali sono arrivati proprio nella sede rossonera per discutere del futuro del loro assistito. In questo momento, il classe 2000 è impegnato con il suo Lille in Champions League dove sta affrontando i campioni in carica del Chelsea. Durante il pre partita del match, l'ex allenatore di Roma e Lille, Rudi Garcia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrale ex Ajax ai microfoni di 'Sky Sport': "Botman? Può giocare ovunque, sia in Italia che altrove". Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.